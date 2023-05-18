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У Харкові через обстріли пошкоджено 5 ЦНАПів, три з них вже відремонтували

Суспільство 12:41   18.05.2023
Виктория Яковенко
У Харкові через обстріли пошкоджено 5 ЦНАПів, три з них вже відремонтували Фото: Харківська міськрада

Рік тому, після початку повномасштабної війни, відновили роботу 12 центрів надання адміністративних послуг міста Харкова.

Про це повідомили у Харківській міськраді. Під час обстрілів міста п’ять центрів було пошкоджено, три з них вже відремонтовані.

Наразі у ЦНАП надають 204 послуги, тоді як у травні минулого року їх було лише 22, додали у мерії.

За цей рік громадяни отримали близько півмільйона послуг.

«З 24 лютого 2022 року було опрацьовано понад 14 тис. електронних звернень. Адміністратори ЦНАП надали 240 тис. консультацій, а оператори кол-центру дали 220 тис. відповідей», – зазначили у міськраді.

Також, впроваджені нові послуги, зумовлені реаліями воєнного часу: реєстрація інформаційного повідомлення про пошкоджене та знищене майно, прийом повідомлення від власників житла про безоплатне розміщення ВПО, прийом заявок на отримання грошової допомоги ООН.

У мерії нагадали, що ЦНАП працюють п’ять днів на тиждень, з 8:00 до 16:00.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 18 Травня 2023 в 12:41;

    • Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рік тому, після початку повномасштабної війни, відновили роботу 12 центрів надання адміністративних послуг міста Харкова.".