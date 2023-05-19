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Авиационные удары нанес враг вблизи трех сел на Харьковщине — Генштаб ВСУ

Происшествия 19:10   19.05.2023
Оксана Якушко
Авиационные удары нанес враг вблизи трех сел на Харьковщине — Генштаб ВСУ

В 450 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии рф против Украины противник нанес 6 ракетных и 51 авиационный удар, совершил более 30 обстрелов из РСЗО, сообщает Генштаб ВСУ.

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки произошло 70 боев на этих участках фронта. Самые ожесточенные сражения – за Бахмут и Марьинку.

На Слобожанском направлении противник из артиллерии обстрелял населенные пункты Уды, Гатище, Плетеневка, Покаляне, Бударки, Землянки и Тополи Харьковской области.

На Купянском направлении враг нанес авиационные удары вблизи Григоровки, Ольшаной и Кисловки Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Берестовая Харьковской области.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 мая 2023 в 19:10;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 450 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии рф против Украины противник нанес 6 ракетных и 51 авиационный удар, совершил более 30 обстрелов из РСЗО, сообщает Генштаб ВСУ.".