Авиационные удары нанес враг вблизи трех сел на Харьковщине — Генштаб ВСУ
В 450 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии рф против Украины противник нанес 6 ракетных и 51 авиационный удар, совершил более 30 обстрелов из РСЗО, сообщает Генштаб ВСУ.
Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки произошло 70 боев на этих участках фронта. Самые ожесточенные сражения – за Бахмут и Марьинку.
На Слобожанском направлении противник из артиллерии обстрелял населенные пункты Уды, Гатище, Плетеневка, Покаляне, Бударки, Землянки и Тополи Харьковской области.
На Купянском направлении враг нанес авиационные удары вблизи Григоровки, Ольшаной и Кисловки Харьковской области.
Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Берестовая Харьковской области.
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- • Дата публикации материала: 19 мая 2023 в 19:10;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В 450 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии рф против Украины противник нанес 6 ракетных и 51 авиационный удар, совершил более 30 обстрелов из РСЗО, сообщает Генштаб ВСУ.".