Авиационные удары нанес враг вблизи трех сел на Харьковщине — Генштаб ВСУ

В 450 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии рф против Украины противник нанес 6 ракетных и 51 авиационный удар, совершил более 30 обстрелов из РСЗО, сообщает Генштаб ВСУ.

Противник и дальше сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За сутки произошло 70 боев на этих участках фронта. Самые ожесточенные сражения – за Бахмут и Марьинку.

На Слобожанском направлении противник из артиллерии обстрелял населенные пункты Уды, Гатище, Плетеневка, Покаляне, Бударки, Землянки и Тополи Харьковской области.

На Купянском направлении враг нанес авиационные удары вблизи Григоровки, Ольшаной и Кисловки Харьковской области.

Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Западное, Масютовка, Лиман Первый, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Берестовая Харьковской области.

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