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Авіаційних ударів завдав ворог поблизу трьох сіл на Харківщині – Генштаб ЗСУ

Події 19:10   19.05.2023
Оксана Якушко
Авіаційних ударів завдав ворог поблизу трьох сіл на Харківщині – Генштаб ЗСУ

У 450 добу широкомасштабної збройної агресії рф проти України противник завдав 6 ракетних і 51 авіаційний удар, здійснив понад 30 обстрілів з РСЗВ, повідомляє Генштаб ЗСУ.

Противник і надалі зосереджує основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби відбулось 70 боїв на цих ділянках фронту. Найзапекліші бої – за Бахмут та Мар’їнку.

На Слобожанському напрямку противник з артилерії обстріляв населені пункти Уди, Гатище, Плетенівка, Покаляне, Бударки, Землянки і Тополі на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворог завдав авіаційних ударів поблизу Григорівки, Вільшаної та Кислівки Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Масютівка, Лиман Перший, Кислівка, Котлярівка, Табаївка, Берестове Харківської області.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Травня 2023 в 19:10;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У 450 добу широкомасштабної збройної агресії рф проти України противник завдав 6 ракетних і 51 авіаційний удар, здійснив понад 30 обстрілів з РСЗВ, повідомляє Генштаб ЗСУ.".