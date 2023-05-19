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Погиб из-за ракетного удара: в Старом Салтове эксгумировали тело мужчины

Общество 14:27   19.05.2023
Виктория Яковенко
Погиб из-за ракетного удара: в Старом Салтове эксгумировали тело мужчины Фото: Харьковская областная прокуратура

19 мая в поселке Старый Салтов Харьковской области правоохранители эксгумировали тело 51-летнего мужчины, который в апреле прошлого года погиб в результате агрессии РФ.

По данным Харьковской областной прокуратуры, 30 апреля прошлого года российские военные нанесли ракетный удар по поселку Старый Салтов.

Вражеская ракета попала на территорию частного дома, где в то время находился 51-летний мужчина. Он погиб на месте.

Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу. По факту происшествия возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством).

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 мая 2023 в 14:27;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "19 мая в поселке Старый Салтов Харьковской области правоохранители эксгумировали тело 51-летнего мужчины, который в апреле прошлого года погиб в результате агрессии РФ.".