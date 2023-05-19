Погиб из-за ракетного удара: в Старом Салтове эксгумировали тело мужчины

19 мая в поселке Старый Салтов Харьковской области правоохранители эксгумировали тело 51-летнего мужчины, который в апреле прошлого года погиб в результате агрессии РФ.

По данным Харьковской областной прокуратуры, 30 апреля прошлого года российские военные нанесли ракетный удар по поселку Старый Салтов.

Вражеская ракета попала на территорию частного дома, где в то время находился 51-летний мужчина. Он погиб на месте.

Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу. По факту происшествия возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 438 УКУ (нарушение законов и обычаев войны, соединенного с умышленным убийством).