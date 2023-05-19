Загинув внаслідок ракетного удару: у Старому Салтові ексгумували тіло чоловіка

19 травня у селищі Старий Салтів Харківської області правоохоронці ексгумували тіло 51-річного чоловіка, який у квітні минулого року загинув внаслідок агресії РФ.

За даними Харківської обласної прокуратури, 30 квітня минулого року російські військові завдали ракетний удар по селищу Старий Салтів.

Ворожа ракета влучила на територію приватного будинку, де на той час перебував 51-річний чоловік. Він загинув на місці.

Тіло направили на судово-медичну експертизу. За фактом події відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 438 ККУ (порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством).