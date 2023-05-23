На Купянско-Лиманском направлении уничтожены 34 оккупанта, 2 взяли в плен

За сутки на Купянско-Лиманском направлении произошло 5 боевых столкновений, в результате чего украинские защитники уничтожили 34 оккупанта, 65 получили ранения, 2 военных РФ попали в плен.

Об этом пресс-секретарь Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал в эфире нацмарафона.

Череватый отметил, что Купянско-Лиманское направление остается лидером по количеству обстрелов.

«За эти сутки 565 раз разными системами и калибрами враг обстреливал это направление. 6 авианалетов совершил», — добавил Череватый.