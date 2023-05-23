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На Куп’янсько-Лиманському напрямку знищено понад 30 окупантів, 2 взяли в полон

Події 16:03   23.05.2023
Вікторія Яковенко
На Куп’янсько-Лиманському напрямку знищено понад 30 окупантів, 2 взяли в полон

За добу на Куп’янському-Лиманському напрямку відбулося 5 бойових зіткнень, внаслідок чого українські захисники знищили 34 окупантів, 65 отримали поранення, 2 військових РФ потрапили в полон.  

Про це речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів в етері нацмарафону.

Череватий зазначив, що Куп’янсько-Лиманський напрямок залишається лідером за кількістю обстрілів.

«За цю добу 565 разів різними системами та калібрами ворог обстрілював цей напрямок. 6 авіанальотів здійснив», – додав Череватий.

Читайте також: Вони ставлять цілі, як у Бахмуті -Череватий про Куп’янсько-Лиманський напрямок

Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2023 в 16:03;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу на Куп’янському-Лиманському напрямку відбулося 5 бойових зіткнень, внаслідок чого українські захисники знищили 34 окупантів, 65 отримали поранення, 2 військових РФ потрапили в полон.  ".