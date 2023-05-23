На Куп’янсько-Лиманському напрямку знищено понад 30 окупантів, 2 взяли в полон

За добу на Куп’янському-Лиманському напрямку відбулося 5 бойових зіткнень, внаслідок чого українські захисники знищили 34 окупантів, 65 отримали поранення, 2 військових РФ потрапили в полон.

Про це речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів в етері нацмарафону.

Череватий зазначив, що Куп’янсько-Лиманський напрямок залишається лідером за кількістю обстрілів.

«За цю добу 565 разів різними системами та калібрами ворог обстрілював цей напрямок. 6 авіанальотів здійснив», – додав Череватий.