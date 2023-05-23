На Куп’янсько-Лиманському напрямку знищено понад 30 окупантів, 2 взяли в полон
За добу на Куп’янському-Лиманському напрямку відбулося 5 бойових зіткнень, внаслідок чого українські захисники знищили 34 окупантів, 65 отримали поранення, 2 військових РФ потрапили в полон.
Про це речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий розповів в етері нацмарафону.
Череватий зазначив, що Куп’янсько-Лиманський напрямок залишається лідером за кількістю обстрілів.
«За цю добу 565 разів різними системами та калібрами ворог обстрілював цей напрямок. 6 авіанальотів здійснив», – додав Череватий.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Травня 2023 в 16:03;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За добу на Куп’янському-Лиманському напрямку відбулося 5 бойових зіткнень, внаслідок чого українські захисники знищили 34 окупантів, 65 отримали поранення, 2 військових РФ потрапили в полон. ".