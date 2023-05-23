«Таких денег в государстве нет» — ХОВА об обустройстве укрытий в школах

В ХОВА признали, что оборудовать все школы региона укрытиями, которые будут соответствовать строительным нормам, пока нереально.

«По приблизительным подсчетам, для того, чтобы обустроить полноценные нормальные укрытия, соответствующие Государственным строительным нормам, нам всего на два района – Красноград и Богодухов – в общей сложности нужно 2 млрд грн. Это всего на два этих района. Если продолжить эту тенденцию, то можно в принципе рассчитать, умножить ее втрое – и будем иметь город Харьков. Любой человек в здравом уме понимает, что таких денег в государстве нет. И в области таких денег нет», — заявил на брифинге директор департамента науки и образования ХОВА Алексей Литвинов.

Он отметил, что сейчас рассматривают вариант привлечь средства международных партнеров и доноров. Однако и здесь есть сложности — из-за несоответствия украинских строительных норм международным. Но даже при условии, что этот вопрос разрешат, международное финансирование не станет панацеей.

«Донорская помощь также ограничена. Там нет таких больших средств, которые нам нужны для реализации всех этих проектов. И даже государственная субвенция, которая выделена на обустройство укрытий в заведениях общего среднего образования, она хотя и кажется большой — 224 млн грн на Харьковскую область, — но если собрать и распределить по-честному ли, по справедливости ли эту государственную субвенцию, почти ни на что более-менее приемлемое в этих условиях, складывающихся на сегодняшний день, мы не выходим. Не выходим ни по городу Харькову, ни по другим громадам и районам. Но этот вопрос всегда прорабатывается», — сказал Литвинов.

Напомним, ранее на государственном уровне в Украине постановили, что занятия оффлайн — то есть за партами — в школах возможны только при наличии в учебном заведении оборудованного укрытия. Строительство таких укрытий начали по всей стране, проект на тот момент курировал замглавы ОП Кирилл Тимошенко. Он еще летом 2022 года объезжал школы на западе Украины, показывая «образцовые» бомбоубежища. В январе 2023 года Тимошенко после серии коррупционных скандалов уволился из Офиса Президента.