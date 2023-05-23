“Таких грошей у державі немає” – ХОВА про облаштування укриттів у школах

У ХОВА визнали, що обладнати всі школи регіону укриттями, які відповідатимуть будівельним нормам, поки що нереально.

“Загалом, за приблизними підрахунками, для того, щоб облаштувати повноцінні нормальні укриття, які відповідають Державним будівельним нормам, нам лише на два райони – Красноград і Богодухів – загалом треба 2 млрд грн. Це лише на два ці райони. Якщо продовжити цю тенденцію, то можна в принципі розрахувати, помножити її втричі – й будемо мати місто Харків. Будь-яка людина в здоровому глузді розуміє, що таких грошей у державі немає. І в області таких грошей немає”, — заявив на брифінгу директор департаменту науки та освіти ХОВА Олексій Литвинов.

Він зазначив, що зараз розглядають варіант залучити кошти міжнародних партнерів та донорів. Однак і тут є складнощі – через невідповідність українських будівельних норм міжнародним. Але навіть за умови, що це питання вирішать, міжнародне фінансування не стане панацеєю.

“Донорська допомога також обмежена. Там немає таких великих коштів, які нам потрібні на реалізацію всіх цих проєктів. Тому та, навіть, державна субвенція, яка виділена на облаштування укриттів у закладах загальної середньої освіти, вона хоча й здається великою – 224 млн грн на Харківську область, але якщо зібрати та розподілити чи по чесному, чи по справедливості цю державну субвенцію, майже ні на що більш-менш прийнятне в цих умовах, які складаються на сьогодні, ми не виходимо. Не виходимо ані по місту Харкову, ані по іншим громадах та районах. Але це питання завжди проробляється”, – сказав Литвинов.

Нагадаємо, раніше на державному рівні в Україні ухвалили, що заняття офлайн – тобто за партами – у школах можливі лише за наявності в навчальному закладі обладнаного укриття. Будівництво таких укриттів розпочали по всій країні, проєкт на той момент курував заступник голови ОП Кирило Тимошенко. Він ще влітку 2022 року об’їжджав школи на заході України, показуючи “зразкові” бомбосховища. У січні 2023 року Тимошенко після серії корупційних скандалів звільнився з Офісу Президента.