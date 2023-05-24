С начала года в Харькове убрали более 20 стихийных свалок

Более 20 несанкционированных свалок были ликвидированы с начала года работниками коммунальных предприятий города Харькова.

Как сообщил директор КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» Алексей Артикуленко, в отношении нарушителей составлены административные протоколы и наложены штрафы от 340 до 1700 гривен. Также они будут обязаны возместить нанесенный экологический ущерб. Для установления их личности используются данные видео- и фотосъемки, проводятся опросы местных жителей, пишет пресс-служба горсовета.

По словам директора КП «Муниципальная компания по обращению с отходами» Юрия Суярко, ежемесячно коммунальные предприятия тратят на ликвидацию стихийных свалок около 300 тысяч гривен. В частности, сегодня, 24 мая, одну из таких свалок повторно убрали на ул. Михаила Водяного, 78 в Индустриальном районе. На этот раз коммунальщикам удалось зафиксировать номерные знаки автомобиля нарушителя, благодаря чему он будет найден и наказан.

Руководители коммунальных предприятий в очередной раз обратились к харьковчанам с просьбой сообщать о случаях незаконного выброса мусора. Свои жалобы на недобросовестных предпринимателей и жителей можно направлять в районные администрации, правоохранительные органы, в службу «1562», а также через сайты и страницы в социальных сетях КП «КВБО» и КП «МКОО». Желательно к жалобе приложить не только фото самой свалки, но и нарушителей.