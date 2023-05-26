На Харьковщине переселенец отравился парами в самодельном бомбоубеждище

Переселенец из Горловки обустраивал в своем доме «бомбоубежище» на шестиметровой глубине. В итоге спасателям пришлось его оттуда поднимать.

«Сегодня в пгт Приколотное успешно прошла операция по спасению местного жителя, почти сутки находившегося в «бомбоубежище» на шестиметровой глубине. Переселенец из Горловки обустраивал «бомбоубежище» в собственном доме, занимался его покраской, отравился вредными испарениями и не смог самостоятельно подняться на поверхность», — сообщили об инциденте на странице Ольховатской территориальной громады в facebook.

На помощь пострадавшему пришли работники 12 государственной пожарно-спасательной части и 8-го государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, а также медики «Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф».