На Харьковщине переселенец отравился парами в самодельном бомбоубеждище
Переселенец из Горловки обустраивал в своем доме «бомбоубежище» на шестиметровой глубине. В итоге спасателям пришлось его оттуда поднимать.
«Сегодня в пгт Приколотное успешно прошла операция по спасению местного жителя, почти сутки находившегося в «бомбоубежище» на шестиметровой глубине. Переселенец из Горловки обустраивал «бомбоубежище» в собственном доме, занимался его покраской, отравился вредными испарениями и не смог самостоятельно подняться на поверхность», — сообщили об инциденте на странице Ольховатской территориальной громады в facebook.
На помощь пострадавшему пришли работники 12 государственной пожарно-спасательной части и 8-го государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, а также медики «Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф».
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- • Дата публикации материала: 26 мая 2023 в 08:05;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Переселенец из Горловки обустраивал в своем доме «бомбоубежище» на шестиметровой глубине. В итоге спасателям пришлось его оттуда поднимать".