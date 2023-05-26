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На Харьковщине переселенец отравился парами в самодельном бомбоубеждище

Происшествия 08:05   26.05.2023
Оксана Горун
На Харьковщине переселенец отравился парами в самодельном бомбоубеждище Фото: facebook Ольховатской территориальной громады

Переселенец из Горловки обустраивал в своем доме «бомбоубежище» на шестиметровой глубине. В итоге спасателям пришлось его оттуда поднимать.

«Сегодня в пгт Приколотное успешно прошла операция по спасению местного жителя, почти сутки находившегося в «бомбоубежище» на шестиметровой глубине. Переселенец из Горловки обустраивал «бомбоубежище» в собственном доме, занимался его покраской, отравился вредными испарениями и не смог самостоятельно подняться на поверхность», — сообщили об инциденте на странице Ольховатской территориальной громады в facebook.

Переселенец отравился парами в бомбоубежище на Харьковщине 3
Фото: facebook Ольховатской территориальной громады

На помощь пострадавшему пришли работники 12 государственной пожарно-спасательной части и 8-го государственного пожарно-спасательного отряда ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, а также медики «Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф».

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Переселенец отравился парами в бомбоубежище на Харьковщине 2
Фото: facebook Ольховатской территориальной громады
Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 мая 2023 в 08:05;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Переселенец из Горловки обустраивал в своем доме «бомбоубежище» на шестиметровой глубине. В итоге спасателям пришлось его оттуда поднимать".