На Харківщині переселенець отруївся парами у саморобному бомбосховищі
Переселенець із Горлівки облаштовував у своєму будинку “бомбосховище” на шестиметровій глибині. Зрештою рятувальникам довелося його звідти підіймати.
“У смт Приколотне успішно пройшла операція з порятунку місцевого мешканця, який майже добу перебував у “бомбосховищі” на шестиметровій глибині. Переселенець з Горлівки облаштовував “бомбосховище” у власному будинку, займався його фарбуванням, отруївся шкідливими випаровуваннями та не зміг самостійно піднятися на поверхню”, – повідомили про інцидент на сторінці Вільхуватської територіальної громади у фейсбуці.
На допомогу потерпілому прийшли працівники 12-ї державної пожежно-рятувальної частини та 8-го державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України в Харківській області, а також медики “Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф”.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2023 в 08:05;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Переселенець із Горлівки облаштовував у своєму будинку “бомбосховище” на шестиметровій глибині. Зрештою рятувальникам довелося його звідти підіймати".