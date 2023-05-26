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На Харківщині переселенець отруївся парами у саморобному бомбосховищі

Події 08:05   26.05.2023
Оксана Горун
На Харківщині переселенець отруївся парами у саморобному бомбосховищі Фото: фейсбук Вільхуватської ТГ

Переселенець із Горлівки облаштовував у своєму будинку “бомбосховище” на шестиметровій глибині. Зрештою рятувальникам довелося його звідти підіймати.

“У смт Приколотне успішно пройшла операція з порятунку місцевого мешканця, який майже добу перебував у “бомбосховищі” на шестиметровій глибині. Переселенець з Горлівки облаштовував “бомбосховище” у власному будинку, займався його фарбуванням, отруївся шкідливими випаровуваннями та не зміг самостійно піднятися на поверхню”, повідомили про інцидент на сторінці Вільхуватської територіальної громади у фейсбуці.

Переселенець отруївся парами у бомбосховищі на Харківщині 3
Фото: фейсбук Вільхуватської ТГ

На допомогу потерпілому прийшли працівники 12-ї державної пожежно-рятувальної частини та 8-го державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України в Харківській області, а також медики “Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф”.

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Переселенець отруївся парами у бомбосховищі на Харківщині 2
Фото: фейсбук Вільхуватської ТГ
Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2023 в 08:05;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Переселенець із Горлівки облаштовував у своєму будинку “бомбосховище” на шестиметровій глибині. Зрештою рятувальникам довелося його звідти підіймати".