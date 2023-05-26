На Харківщині переселенець отруївся парами у саморобному бомбосховищі

Переселенець із Горлівки облаштовував у своєму будинку “бомбосховище” на шестиметровій глибині. Зрештою рятувальникам довелося його звідти підіймати.

“У смт Приколотне успішно пройшла операція з порятунку місцевого мешканця, який майже добу перебував у “бомбосховищі” на шестиметровій глибині. Переселенець з Горлівки облаштовував “бомбосховище” у власному будинку, займався його фарбуванням, отруївся шкідливими випаровуваннями та не зміг самостійно піднятися на поверхню”, – повідомили про інцидент на сторінці Вільхуватської територіальної громади у фейсбуці.

На допомогу потерпілому прийшли працівники 12-ї державної пожежно-рятувальної частини та 8-го державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України в Харківській області, а також медики “Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф”.