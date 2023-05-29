Почтальонша из Изюма распространяла прессу окупантов в Харьковской области

Контрразведка СБУ задержала директора «российской почты» Изюма, которая организовала распространение прессы рашистов на Харьковщине.

Ею оказалась 43-летняя работница одного из отделений «Укрпочты» в Изюме. После захвата города она поддержала русских захватчиков и добровольно пошла с ними сотрудничала.

В благодарность за такую «лояльность» гауляйтер Изюмского района лично предложил ей возглавить созданное агрессором местное отделение «роспочты».

На новой должности злоумышленница выполняла задачи оккупационной администрации по распространению кремлевского режима через средства почтовой связи.

Для этого она организовала рассылку пропагандистских изданий рф местным жителям. Среди них – «Комсомольская правда» и «Харьков Z».

Также экземпляры оккупационных газет принудительно раздавали по «разнарядке» прямо в почтовом отделении.

В этих «изданиях» российские авторы оправдывали вооруженную агрессию рф, дискредитировали Силы обороны и призывали людей поддержать захватчиков.

После освобождения города вражеская приспешница сменила адрес проживания, номер мобильного телефона и таким образом пыталась избежать правосудия.

Однако сотрудники СБУ установили ее местонахождение и задержали.

Пока ей сообщили о подозрении по ч. 6 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность в форме осуществления информационной деятельности в сотрудничестве с государством-агрессором и его оккупационной администрацией) и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступления.

Злоумышленнице грозит до 12 лет тюрьмы.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Харьковской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.