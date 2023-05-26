Будут судить харьковчанина, собиравшего информацию об ВСУ и СБУ для рф
В конце прошлого года 59-летний харьковчанин наладил контакт через Telegram с представителем спецслужбы рф, от которого получал задачи для подрывной деятельности против Украины, сообщила Харьковская областная прокуратура.
Обвиняемый следил в Харькове за украинскими защитниками: пытался установить места их дислокации и проживания, а также маршруты передвижения. Он собирал информацию о командирах спецподразделений ВСУ, сотрудниках СБУ и военных летчиках.
Агент передавал российским кураторам информацию об объектах критической оборонной промышленности в Харькове для последующих ракетных ударов.
Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 59-летнего мужчины по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).
В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Дело будут рассматривать в Коминтерновском районном суде Харькова.
Досудебное расследование проводила СБУ в Харьковской области. Оперативное сопровождение — Департамент контрразведки СБУ.
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- • Дата публикации материала: 26 мая 2023 в 19:49;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В конце прошлого года 59-летний харьковчанин наладил контакт через Telegram с представителем спецслужбы рф, от которого получал задачи для подрывной деятельности против Украины, сообщила Харьковская областная прокуратура.".