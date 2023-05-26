Будут судить харьковчанина, собиравшего информацию об ВСУ и СБУ для рф

В конце прошлого года 59-летний харьковчанин наладил контакт через Telegram с представителем спецслужбы рф, от которого получал задачи для подрывной деятельности против Украины, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Обвиняемый следил в Харькове за украинскими защитниками: пытался установить места их дислокации и проживания, а также маршруты передвижения. Он собирал информацию о командирах спецподразделений ВСУ, сотрудниках СБУ и военных летчиках.

Агент передавал российским кураторам информацию об объектах критической оборонной промышленности в Харькове для последующих ракетных ударов.

Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 59-летнего мужчины по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Дело будут рассматривать в Коминтерновском районном суде Харькова.

Досудебное расследование проводила СБУ в Харьковской области. Оперативное сопровождение — Департамент контрразведки СБУ.