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Будут судить харьковчанина, собиравшего информацию об ВСУ и СБУ для рф

Происшествия 19:49   26.05.2023
Оксана Якушко
Будут судить харьковчанина, собиравшего информацию об ВСУ и СБУ для рф

В конце прошлого года 59-летний харьковчанин наладил контакт через Telegram с представителем спецслужбы рф, от которого получал задачи для подрывной деятельности против Украины, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Обвиняемый следил в Харькове за украинскими защитниками: пытался установить места их дислокации и проживания, а также маршруты передвижения. Он собирал информацию о командирах спецподразделений ВСУ, сотрудниках СБУ и военных летчиках.

Агент передавал российским кураторам информацию об объектах критической оборонной промышленности в Харькове для последующих ракетных ударов.

Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 59-летнего мужчины по факту государственной измены, совершенной в условиях военного положения (ч. 2 ст. 111 УК Украины).
В настоящее время обвиняемый находится под стражей. Дело будут рассматривать в Коминтерновском районном суде Харькова.

Досудебное расследование проводила СБУ в Харьковской области. Оперативное сопровождение — Департамент контрразведки СБУ.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 мая 2023 в 19:49;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В конце прошлого года 59-летний харьковчанин наладил контакт через Telegram с представителем спецслужбы рф, от которого получал задачи для подрывной деятельности против Украины, сообщила Харьковская областная прокуратура.".