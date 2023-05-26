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Судитимуть харків’янина, який збирав інформацію про ЗСУ та СБУ для рф

Події 19:49   26.05.2023
Оксана Якушко
Судитимуть харків’янина, який збирав інформацію про ЗСУ та СБУ для рф

Наприкінці минулого року 59-річний харків’янин налагодив контакт через Telegram із представником спецслужби рф, від якого отримував завдання для підривної діяльності проти України, повідомила Харківська обласна прокуратура.

Обвинувачений стежив у Харкові за українськими захисниками: намагався встановити місця їх дислокації та проживання, а також маршрути пересування. Він збирав інформацію про командирів спецпідрозділів ЗСУ, співробітників СБУ і військових льотчиків.

Агент передавав російським кураторам інформацію про об’єкти критичної оборонної промисловості у Харкові для подальших ракетних ударів.

Харківська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно 59-річного чоловіка за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).

Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Справу розглядатимуть у Комінтернівському районному суді м. Харкова.

Досудове розслідування проводив СВ Управління СБУ в Харківській області. Оперативний супровід — Департамент контррозвідки СБУ.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2023 в 19:49;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наприкінці минулого року 59-річний харків’янин налагодив контакт через Telegram із представником спецслужби рф, від якого отримував завдання для підривної діяльності проти України, повідомила Харківська обласна прокуратура.".