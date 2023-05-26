Судитимуть харків’янина, який збирав інформацію про ЗСУ та СБУ для рф
Наприкінці минулого року 59-річний харків’янин налагодив контакт через Telegram із представником спецслужби рф, від якого отримував завдання для підривної діяльності проти України, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Обвинувачений стежив у Харкові за українськими захисниками: намагався встановити місця їх дислокації та проживання, а також маршрути пересування. Він збирав інформацію про командирів спецпідрозділів ЗСУ, співробітників СБУ і військових льотчиків.
Агент передавав російським кураторам інформацію про об’єкти критичної оборонної промисловості у Харкові для подальших ракетних ударів.
Харківська обласна прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно 59-річного чоловіка за фактом державної зради, вчиненої в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).
Наразі обвинувачений перебуває під вартою. Справу розглядатимуть у Комінтернівському районному суді м. Харкова.
Досудове розслідування проводив СВ Управління СБУ в Харківській області. Оперативний супровід — Департамент контррозвідки СБУ.
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- • Дата публікації матеріалу: 26 Травня 2023 в 19:49;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Наприкінці минулого року 59-річний харків’янин налагодив контакт через Telegram із представником спецслужби рф, від якого отримував завдання для підривної діяльності проти України, повідомила Харківська обласна прокуратура.".