В Харькове сегодня с 9:30 прекратят движение троллейбусов на одной из улиц

О прекращении движения троллейбусов по ул. Амурской и на разворотном круге «Ст. м. «Академика Барабашова» с 9:30 до 16:00 31 мая предупредили в мэрии.

«Это связано с необходимостью продолжения выполнения работ по асфальтированию ул. Амурской, в районе разворотного круга троллейбусов «Ст. м. «Академика Барабашова», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

В это время троллейбусы будут курсировать следующим образом:

№24: разворотный круг «602-й микрорайон» – пр. Юбилейный – пр. Льва Ландау – пр. Героев Харькова – разворотный круг «Ст. м. «Турбоатом»;

№56: разворотный круг «Восточная Салтовка» – ул. Валентиновская – ул. Гвардейцев-Широнинцев – пр. Юбилейный – пр. Льва Ландау – пр. Героев Харькова – разворотный круг «Ст. м. «Турбоатом»;

№267: разворотный круг «Парк «Зустріч» – ул. Харьковских Дивизий – пр. Героев Харькова – разворотный круг «Ст. м. «Турбоатом».