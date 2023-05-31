В Харькове сегодня с 9:30 прекратят движение троллейбусов на одной из улиц
О прекращении движения троллейбусов по ул. Амурской и на разворотном круге «Ст. м. «Академика Барабашова» с 9:30 до 16:00 31 мая предупредили в мэрии.
«Это связано с необходимостью продолжения выполнения работ по асфальтированию ул. Амурской, в районе разворотного круга троллейбусов «Ст. м. «Академика Барабашова», — сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.
В это время троллейбусы будут курсировать следующим образом:
№24: разворотный круг «602-й микрорайон» – пр. Юбилейный – пр. Льва Ландау – пр. Героев Харькова – разворотный круг «Ст. м. «Турбоатом»;
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№56: разворотный круг «Восточная Салтовка» – ул. Валентиновская – ул. Гвардейцев-Широнинцев – пр. Юбилейный – пр. Льва Ландау – пр. Героев Харькова – разворотный круг «Ст. м. «Турбоатом»;
№267: разворотный круг «Парк «Зустріч» – ул. Харьковских Дивизий – пр. Героев Харькова – разворотный круг «Ст. м. «Турбоатом».
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- • Дата публикации материала: 31 мая 2023 в 08:50;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О прекращении движения троллейбусов по ул. Амурской и на разворотном круге «Ст. м. «Академика Барабашова» с 9:30 до 16:00 31 мая предупредили в мэрии".