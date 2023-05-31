У Харкові сьогодні з 9:30 припинять рух тролейбусів однією з вулиць

Про припинення руху тролейбусів на вул. Амурській та на розворотному колі “Ст. м. “Академіка Барабашова” з 9:30 до 16:00 31 травня попередили в мерії.

“Це пов’язано з необхідністю продовження виконання робіт з асфальтування вул. Амурської, в районі розворотного кола тролейбусів Ст. м. “Академіка Барабашова”, – повідомила пресслужба Харківської міськради.

У цей час тролейбуси курсуватимуть так:

№24: розворотне коло “602-й мікрорайон” – пр. Ювілейний – пр. Льва Ландау – пр. Героїв Харкова – розворотне коло “Ст. м. “Турбоатом”;

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№56: розворотне коло “Східна Салтівка” – вул. Валентинівська – вул. Гвардійців-Широнінців – пр. Ювілейний – пр. Льва Ландау – пр. Героїв Харкова – розворотне коло “Ст. м. “Турбоатом”;

№267: розворотне коло “Парк “Зустріч” – вул. Харківських Дивізій – пр. Героїв Харкова – розворотне коло “Ст. м. “Турбоатом”.