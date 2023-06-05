Бывшего замглавы СБУ Харьковщины будут судить за госизмену: подробности СБУ
СБУ передала в суд дело о госизмене экс-руководителя харьковского Института подготовки юридических кадров для СБУ Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого Юрия Рябухи.
По данным УСБУ, с начала полномасштабного вторжения предатель начал действовать в интересах РФ. Он фактически готовил вверенное ему учебное заведение к «сдаче» оккупантам, вторгшимся на Харьковском направлении.
В частности, Рябуха не осуществил своевременную передислокацию личного состава и имущества Института в определенный пункт.
Также предатель вовлек в свою «деятельность» еще одного сотрудника учебного заведения. Они вдвоем пытались склонить курсантов к сотрудничеству с врагом, которые в то время наступали на город.
Преступную деятельность Рябуха разоблачили, а его самого задержали.
В результате обысков у бывшего руководителя Института обнаружены доказательства подрывной деятельности в пользу РФ, а также взрывчатку, патроны и РГД.
СБУ сообщили фигуранту о подозрении по двум статьям УКУ: ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).
Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.
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- • Дата публикации материала: 5 июня 2023 в 13:59;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ передала в суд дело о госизмене экс-руководителя харьковского Института подготовки юридических кадров для СБУ Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого Юрия Рябухи.".