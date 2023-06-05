Бывшего замглавы СБУ Харьковщины будут судить за госизмену: подробности СБУ

СБУ передала в суд дело о госизмене экс-руководителя харьковского Института подготовки юридических кадров для СБУ Национального юридического университета им. Ярослава Мудрого Юрия Рябухи.

По данным УСБУ, с начала полномасштабного вторжения предатель начал действовать в интересах РФ. Он фактически готовил вверенное ему учебное заведение к «сдаче» оккупантам, вторгшимся на Харьковском направлении.

В частности, Рябуха не осуществил своевременную передислокацию личного состава и имущества Института в определенный пункт.

Также предатель вовлек в свою «деятельность» еще одного сотрудника учебного заведения. Они вдвоем пытались склонить курсантов к сотрудничеству с врагом, которые в то время наступали на город.

Преступную деятельность Рябуха разоблачили, а его самого задержали.

В результате обысков у бывшего руководителя Института обнаружены доказательства подрывной деятельности в пользу РФ, а также взрывчатку, патроны и РГД.

СБУ сообщили фигуранту о подозрении по двум статьям УКУ: ч. 1 ст. 111 (государственная измена) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

Злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы.