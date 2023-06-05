Колишнього заступника голови СБУ Харківщини судитимуть за держзраду: подробиці

СБУ передала до суду справу про держзраду екскерівника харківського Інституту підготовки юридичних кадрів для СБУ Національного юридичного університету ім. Ярослава Мудрого Юрія Рябухи.

За даними УСБУ, з початку повномасштабного вторгнення зрадник почав діяти в інтересах держави-агресорки. Він фактично готував ввірений йому навчальний заклад до «здачі» окупантам, які вторглися на Харківському напрямку.

Зокрема, посадовець не здійснив своєчасну передислокацію особового складу та майна Інституту до визначеного пункту.

Також зрадник залучив до підривної діяльності ще одного співробітника навчального закладу. Вони удвох намагалися схилити курсантів до співпраці з ворогом, які на той час наступали на місто.

Злочинну діяльність Рябухи викрили, а його самого затримали.

У результаті обшуків у колишнього керівника Інституту виявлено докази підривної діяльності на користь РФ, а також вибухівку, набої та РГД.

СБУ повідомили фігуранту про підозру за двома статтями ККУ: ч. 1 ст. 111 (державна зрада) та ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами).

Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.