Дело блогера из Чили, который поддерживал РФ, передали в суд Харькова

В Харькове будут судить иностранного блогера, который публично оправдывал вооруженную агрессию РФ и распространял фейки о войне в Украине.

По данным Харьковской областной прокуратуры, гражданин Чили, уже несколько лет живущий в Харькове, активно поддерживал действия РФ на собственных каналах в Telegram и YouTube. Он распространял сообщения и снимал видеоролики о том, что вторжение РФ на территорию Украины является «одним из самых блестящих вторжений в современной истории».

«Согласно выводам экспертов, в указанных текстовых и видеоматериалах содержится информация о поддержке, одобрении, оправдании и отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, а также поддержка оккупации части территории Украины», — отметили правоохранители.

55-летний блоггер обвиняется по факту изготовления и распространения материалов, в которых содержится оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенное повторно (ч. ч. 2, 3 ст. 436-2 УКУ). Сейчас злоумышленник находится в СИЗО.