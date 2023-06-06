Дело блогера из Чили, который поддерживал РФ, передали в суд Харькова
В Харькове будут судить иностранного блогера, который публично оправдывал вооруженную агрессию РФ и распространял фейки о войне в Украине.
По данным Харьковской областной прокуратуры, гражданин Чили, уже несколько лет живущий в Харькове, активно поддерживал действия РФ на собственных каналах в Telegram и YouTube. Он распространял сообщения и снимал видеоролики о том, что вторжение РФ на территорию Украины является «одним из самых блестящих вторжений в современной истории».
«Согласно выводам экспертов, в указанных текстовых и видеоматериалах содержится информация о поддержке, одобрении, оправдании и отрицании вооруженной агрессии РФ против Украины, а также поддержка оккупации части территории Украины», — отметили правоохранители.
55-летний блоггер обвиняется по факту изготовления и распространения материалов, в которых содержится оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, совершенное повторно (ч. ч. 2, 3 ст. 436-2 УКУ). Сейчас злоумышленник находится в СИЗО.
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- • Дата публикации материала: 6 июня 2023 в 11:59;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове будут судить иностранного блогера, который публично оправдывал вооруженную агрессию РФ и распространял фейки о войне в Украине.".