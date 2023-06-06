Справу блогера з Чилі, який підтримував РФ, передали до суду Харкова
У Харкові судитимуть іноземного блогера, який публічно виправдовував збройну агресію РФ і поширював фейки про війну в Україні.
За даними Харківської обласної прокуратури, громадянин Чилі, який вже декілька років мешкає у Харкові, активно підтримував дії РФ на власних каналах у Telegram та YouTube. Він ширив дописи та знімав відеоролики про те, що вторгнення РФ на територію України є «одним із найблискучіших вторгнень у сучасній історії».
«Згідно з висновками експертів, у зазначених текстових та відеоматеріалах міститься інформація щодо підтримки, схвалення, виправдовування та заперечення збройної агресії РФ проти України, а також підтримка окупації частини території України», – зазначили правоохоронці.
55-річного блогера обвинувачують за фактом виготовлення та поширення матеріалів, в яких міститься виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, вчиненого повторно (ч. ч. 2, 3 ст. 436-2 ККУ). Наразі злочинець перебуває у СІЗО.
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- • Дата публікації матеріалу: 6 Червня 2023 в 11:59;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові судитимуть іноземного блогера, який публічно виправдовував збройну агресію РФ і поширював фейки про війну в Україні.".