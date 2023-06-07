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Сильный пожар в Шебекино на границе с Харьковщиной после обстрела «Градом»

Происшествия 16:51   07.06.2023
Оксана Якушко
Сильный пожар в Шебекино на границе с Харьковщиной после обстрела «Градом»

Пожар в Шебекино появился после массированного обстрела ракетами «Град», сообщает канал Baza со ссылкой на губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.

Вероятнее всего, горит промзона, об обстреле которой ранее рассказал глава Белгородской области Гладков.

«Шебекино накрыли из РСЗО «Град». По предварительным данным, пострадавших нет. Более 40 снарядов попали на территорию промзоны, есть возгорание. Еще 20 снарядов прилетели в различные части города. Обстрел города продолжается», — сообщил Гладков около 14:00.

По предварительным данным, пострадавших нет, утверждают российские СМИ.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публикации материала: 7 июня 2023 в 16:51;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Пожар в Шебекино появился после массированного обстрела ракетами «Град», сообщает канал Baza со ссылкой на губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова.".