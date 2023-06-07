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Сильна пожежа у Шебекіно на кордоні з Харківщиною після обстрілу «Градом»

Події 16:51   07.06.2023
Оксана Якушко
Сильна пожежа у Шебекіно на кордоні з Харківщиною після обстрілу «Градом»

Пожежа в Шебекіно з’явилася після масового обстрілу ракетами “Град”, повідомляє канал Baza з посиланням на губернатора Бєлгородської області В’ячеслава Гладкова.

Найімовірніше, горить промзона, про обстріл якої раніше розповів голова Бєлгородської області Гладков.

«Шебекіно накрили із РСЗВ «Град». За попередніми даними, постраждалих немає. Понад 40 снарядів поцілили по території промзони, є спалах. Ще 20 снарядів прилетіли по різних частинах міста. Обстріл міста продовжується», – повідомив Гладков близько 14:00.

За попередніми даними, постраждалих немає, стверджують російські ЗМІ.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: , , , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 7 Червня 2023 в 16:51;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Пожежа в Шебекіно з’явилася після масового обстрілу ракетами “Град”, повідомляє канал Baza з посиланням на губернатора Бєлгородської області В’ячеслава Гладкова.".