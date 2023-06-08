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В Харькове пьяный мужчина набросился с ножом на знакомого из-за долгов

Происшествия 12:19   08.06.2023
Виктория Яковенко
В Харькове пьяный мужчина набросился с ножом на знакомого из-за долгов Фото: ГУНП в Харьковской области

В Салтовском районе во время распития алкогольных напитков между двумя мужчинами возник конфликт из-за невыплаченных долгов. В результате, 38-летний харьковчанин нанес 33-летнему знакомому ножевое ранение и избил.

Пострадавшего госпитализировали, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Преступника задержали, ему сообщили о подозрении.

По данному факту следователями возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) УКУ. Злоумышленнику грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 июня 2023 в 12:19;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Салтовском районе во время распития алкогольных напитков между двумя мужчинами возник конфликт из-за невыплаченных долгов. В результате, 38-летний харьковчанин нанес 33-летнему знакомому ножевое ранение и избил.".