В Харькове пьяный мужчина набросился с ножом на знакомого из-за долгов
Фото: ГУНП в Харьковской области
В Салтовском районе во время распития алкогольных напитков между двумя мужчинами возник конфликт из-за невыплаченных долгов. В результате, 38-летний харьковчанин нанес 33-летнему знакомому ножевое ранение и избил.
Пострадавшего госпитализировали, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Преступника задержали, ему сообщили о подозрении.
По данному факту следователями возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) УКУ. Злоумышленнику грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.
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- • Дата публикации материала: 8 июня 2023 в 12:19;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Салтовском районе во время распития алкогольных напитков между двумя мужчинами возник конфликт из-за невыплаченных долгов. В результате, 38-летний харьковчанин нанес 33-летнему знакомому ножевое ранение и избил.".