В Харькове пьяный мужчина набросился с ножом на знакомого из-за долгов

В Салтовском районе во время распития алкогольных напитков между двумя мужчинами возник конфликт из-за невыплаченных долгов. В результате, 38-летний харьковчанин нанес 33-летнему знакомому ножевое ранение и избил.

Пострадавшего госпитализировали, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Преступника задержали, ему сообщили о подозрении.

По данному факту следователями возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) УКУ. Злоумышленнику грозит от 7 до 15 лет тюрьмы.