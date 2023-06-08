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У Харкові п’яний чоловік накинувся з ножем на знайомого через борги

Події 12:19   08.06.2023
Вікторія Яковенко
У Харкові п’яний чоловік накинувся з ножем на знайомого через борги Фото: ГУНП в Харківській області

У Салтівському районі під час розпиття алкогольних напоїв між двома чоловіками виник конфлікт через несплачені борги. В результаті 38-річний харків’янин наніс 33-річному знайому ножове поранення та побив.  

Потерпілого шпиталізували, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Злочинця затримали, йому повідомили про підозру.

За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує від 7 до 15 років тюрми.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Червня 2023 в 12:19;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Салтівському районі під час розпиття алкогольних напоїв між двома чоловіками виник конфлікт через несплачені борги. В результаті 38-річний харків’янин наніс 33-річному знайому ножове поранення та побив.".