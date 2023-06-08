У Харкові п’яний чоловік накинувся з ножем на знайомого через борги

У Салтівському районі під час розпиття алкогольних напоїв між двома чоловіками виник конфлікт через несплачені борги. В результаті 38-річний харків’янин наніс 33-річному знайому ножове поранення та побив.

Потерпілого шпиталізували, повідомили у ГУ Нацполіції в Харківській області.

Злочинця затримали, йому повідомили про підозру.

За даним фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Зловмиснику загрожує від 7 до 15 років тюрми.