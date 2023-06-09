Спецподразделение КОРД получило бронеавтомобиль от Синегубова и Тимошко

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов совместно с начальником ГУНП в Харьковской области Владимиром Тимошко и народным депутатом Украины Павлом Якименко передали служащим харьковского КОРДа бронемашину «Казак», сообщает ХОВА.

«Бронеавтомобиль, который сегодня передали, позволит Нацполиции, в частности, спецподразделения выполнять стоящие перед ними боевые задачи. Этот проект стоит около 13 миллионов гривен. Без работы бронеавтомобиль точно не останется. Анонсируем, что это лишь первое из нескольких, которые мы планируем реализовать именно для КОРДа», – отметил Олег Синегубов.

Такой бронеавтомобиль станет первым на балансе Нацполиции.



«Это автомобиль, который может перемещать в общей сложности 9 человек вместе с водителем. Он предусматривает возможность защиты от крупнокалиберных пулеметов, мин и других взрывных устройств. Как раз то, что необходимо спецподразделение, чтобы передвигаться и качественно выполнять свою работу», – сказал Владимир Тимошко.

К инициативе передать бронеавтомобиль присоединились Благотворительный фонд Павла Якименко «Твой Харьков», Ассоциация газодобывающих компаний Украины и другие меценаты.

«Раньше у нашего спецподразделения не было такого бронированного автомобиля. Именно поэтому было решено приобрести бронеавтомобиль «Казак», который имеет украинское производство. Он внесет значительный вклад в повышение обороноспособности нашего города и области», – добавил Павел Якименко.



Командир харьковского КОРДа с позывным «Gucci» подчеркнул, что этот транспорт предназначен в первую очередь для сохранения личного состава. Его спецподразделение в начале полномасштабного вторжения рф одним из первых встретило врага в Харькове и ликвидировало вражеские ДРГ.

В ближайшее время планируем закупить и передать КОРД еще несколько таких авто, сообщил Синегубов.