Спецпідрозділ КОРД отримав бронеавтомобіль «Козак» від Синєгубова і Тимошко

Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов спільно з начальником ГУНП у Харківській області Володимиром Тимошком та народним депутатом України Павлом Якименком передали службовцям харківського КОРДу бронемашину «Козак», повідомляє ХОВА .

«Бронеавтомобіль, який сьогодні передали, дозволить Нацполіції, зокрема, спецпідрозділу виконувати бойові завдання, які наразі стоять перед ними. Цей проєкт коштує близько 13 мільйонів гривень. Без роботи бронеавтомобіль точно не залишиться. Анонсуємо, що це лише перший з декількох, які ми плануємо реалізувати саме для КОРДа», – зазначив Олег Синєгубов.

Такий бронеавтомобіль буде першим на балансі Нацполіції.

«Це автомобіль, який може переміщувати загалом 9 осіб разом з водієм. Він передбачає можливість захисту від крупнокаліберних кулеметів, від мін та інших вибухових пристроїв. Якраз те, що необхідно спецпідрозіду, аби пересуватися і якісно виконувати свою роботу», – сказав Володимир Тимошко.

До ініціативи передати бронеавтомобіль долучилися Благодійний фонд Павла Якименка «Твій Харків», Асоціація газовидобувних компаній України та інші меценати.

«Раніше у нашого спецпідрозділу не було такої броньованої автівки. Саме тому було вирішено придбати для них бронеавтомобіль «Козак», який має українське виробництво. Він зробить значний внесок у підвищення обороноздатності нашого міста та області»,– додав Павло Якименко.







Командир харківського КОРДу з позивним «Gucci» наголосив, що цей транспорт призначено першочергово для збереження особового складу. Його спецпідрозділ на початку повномасштабного вторгнення рф одним з перших зустрів ворога у Харкові та ліквідовував ворожі ДРГ.

Найближчим часом плануємо закупити та передати КОРД у ще кілька таких авто, повідомив Синєгубов.