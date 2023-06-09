Трое жителей Харьковщины ранены в результате ударов россиян — полиция (фото)

В городе Волчанск в результате вражеского обстрела были ранены 63-летний мужчина и 69-летняя женщина, а в Богодуховском районе вследствие массированной атаки дронами Shahed получил телесные повреждения 33-летний мужчина.

Об этом сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«На места событий выезжали следственно-оперативные группы и взрывотехники. Открыты уголовные производства по статье 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ», — отмечают правоохранители.



Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области