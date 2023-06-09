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Трое жителей Харьковщины ранены в результате ударов россиян — полиция (фото)

Происшествия 09:39   09.06.2023
Елена Нагорная
Трое жителей Харьковщины ранены в результате ударов россиян — полиция (фото) Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

В городе Волчанск в результате вражеского обстрела были ранены 63-летний мужчина и 69-летняя женщина, а в Богодуховском районе вследствие массированной атаки дронами Shahed получил телесные повреждения 33-летний мужчина.

Об этом сообщают в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«На места событий выезжали следственно-оперативные группы и взрывотехники. Открыты уголовные производства по статье 438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ», — отмечают правоохранители.


Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 июня 2023 в 09:39;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Волчанск в результате вражеского обстрела были ранены 63-летний мужчина и 69-летняя женщина, а в Богодуховском районе вследствие массированной атаки дронами Shahed получил телесные повреждения 33-летний мужчина.".