Троє жителів Харківщини поранені внаслідок ударів росіян – поліція (фото)

У місті Вовчанськ внаслідок ворожого обстрілу було поранено 63-річного чоловіка та 69-річну жінку, а в Богодухівському районі в результаті масованої атаки дронами Shahed отримав тілесні ушкодження 33-річний чоловік.

Про це повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.

“На місця подій виїжджали слідчо-оперативні групи та вибухотехніки. Відкрито кримінальні провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ”, — зазначають правоохоронці.



Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області