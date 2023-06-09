Троє жителів Харківщини поранені внаслідок ударів росіян – поліція (фото)
У місті Вовчанськ внаслідок ворожого обстрілу було поранено 63-річного чоловіка та 69-річну жінку, а в Богодухівському районі в результаті масованої атаки дронами Shahed отримав тілесні ушкодження 33-річний чоловік.
Про це повідомляють у ГУ Нацполіції у Харківській області.
“На місця подій виїжджали слідчо-оперативні групи та вибухотехніки. Відкрито кримінальні провадження за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ”, — зазначають правоохоронці.
Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Червня 2023 в 09:39;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Вовчанськ внаслідок ворожого обстрілу було поранено 63-річного чоловіка та 69-річну жінку, а в Богодухівському районі в результаті масованої атаки дронами Shahed отримав тілесні ушкодження 33-річний чоловік.".