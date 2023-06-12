Громко праздновали: в Харькове пьяный мужчина угрожал соседям гранатой

Во время распития алкогольных напитков в собственном доме 55-летнему харьковчанину не понравилось громкое празднование крестин у соседей за забором.

Уладить конфликтную ситуацию злоумышленник решил радикальным способом, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Мужчина взял корпус ручной гранаты Ф-1, запал к ней и отправился к соседям. Уже на месте он стал скручивать элементы гранаты и угрожать взорвать ее. В этот момент соседям удалось выхватить гранату и не дать возможности привести ее в боевое состояние.

Полицейские задержали нарушителя. Злоумышленнику сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УКУ. Ему грозит до 7 лет тюрьмы.

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения преступнику.