В Ольшанах мошенник продавал выдуманные товары: на чердаке у него нашли тайник
24-летний житель поселка Ольшаны заработал 30 тыс. грн., когда продавал несуществующие автозапчасти.
По данным Харьковской областной прокуратуры, мужчина зарегистрировался на сайте бесплатных интернет-объявлений. Там мошенник публиковал объявления о продаже им автомобильных запчастей.
Однако товар был выдуманным: подозреваемый выманивал деньги у клиентов, а взамен они не получали ничего, добавили в прокуратуре.
Во время обыска дома у мошенника правоохранители обнаружили «тайник». На чердаке мужчина хранил корпус ручной осколочной гранаты «Ф-1», взрыватель к ручным гранатам «УЗРГМ» и почти 1000 патронов.
Мужчине сообщили о подозрении по факту мошенничества, совершенном путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, и по факту хранения взрывчатых веществ и взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения (ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 263 УКУ). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.
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- • Дата публикации материала: 6 июня 2023 в 14:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "24-летний житель поселка Ольшаны заработал 30 тыс. грн., когда продавал несуществующие автозапчасти.".