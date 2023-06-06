В Ольшанах мошенник продавал выдуманные товары: на чердаке у него нашли тайник

24-летний житель поселка Ольшаны заработал 30 тыс. грн., когда продавал несуществующие автозапчасти.

По данным Харьковской областной прокуратуры, мужчина зарегистрировался на сайте бесплатных интернет-объявлений. Там мошенник публиковал объявления о продаже им автомобильных запчастей.

Однако товар был выдуманным: подозреваемый выманивал деньги у клиентов, а взамен они не получали ничего, добавили в прокуратуре.

Во время обыска дома у мошенника правоохранители обнаружили «тайник». На чердаке мужчина хранил корпус ручной осколочной гранаты «Ф-1», взрыватель к ручным гранатам «УЗРГМ» и почти 1000 патронов.

Мужчине сообщили о подозрении по факту мошенничества, совершенном путем незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, и по факту хранения взрывчатых веществ и взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения (ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 263 УКУ). Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.