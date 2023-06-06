Live
  • Вівторок 06.06.2023
    • Харків
  •   +22°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.09
    • 🔴

У Вільшанах шахрай продавав вигадані товари: на його горищі знайшли схованку

Суспільство 14:20   06.06.2023
Вікторія Яковенко
У Вільшанах шахрай продавав вигадані товари: на його горищі знайшли схованку Фото: Харківська обласна прокуратура

24-річний мешканець селища Вільшани «заробив» 30 тис. грн., коли продавав неіснуючі автозапчастини.

За даними Харківської обласної прокуратури, чоловік зареєструвався на сайті безкоштовних інтернет-оголошень. Там шахрай публікував оголошення про продаж ним автомобільних запчастин.

Проте товар був вигаданим: підозрюваний виманював гроші у клієнтів, а взамін вони не отримували нічого, додали в прокуратурі.

Під час обшуку вдома у шахрая правоохоронці виявили «схованку». На горищі чоловік зберігав корпус ручної осколкової гранати «Ф-1», підривач до ручних гранат «УЗРГМ» та майже 1000 набоїв.

Чоловіку повідомили про підозру за фактом шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, та за фактом зберігання вибухових речовин та вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу (ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 263 ККУ). Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Читайте також: Справу блогера з Чилі, який підтримував РФ, передали до суду Харкова

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
На Харківщині загинула дитина, яку повернули з евакуації працювати на городі
На Харківщині загинула дитина, яку повернули з евакуації працювати на городі
06.06.2023
Вже цього тижня на Харківщині знову можуть оголосити примусову евакуацію
Вже цього тижня на Харківщині знову можуть оголосити примусову евакуацію
06.06.2023
Проєкт відбудови від уряду: Циркуни можуть замінити на інший населений пункт
Проєкт відбудови від уряду: Циркуни можуть замінити на інший населений пункт
06.06.2023
На Харківщині під час перевірок майже 250 укриттів були закритими – Тимошко
На Харківщині під час перевірок майже 250 укриттів були закритими – Тимошко
06.06.2023
Синєгубов повідомив про перспективи відновлення лікарні в Ізюмі
Синєгубов повідомив про перспективи відновлення лікарні в Ізюмі
06.06.2023
Армія РФ знищила 41 будівлю рятувальників на Харківщині та 53 їхні автівки
Армія РФ знищила 41 будівлю рятувальників на Харківщині та 53 їхні автівки
06.06.2023

Новини за темою:

13:54
На Харківщині під час перевірок майже 250 укриттів були закритими – Тимошко
13:31
Понад 170 тіл загиблих на Харківщині ще не ідентифікували – поліція
12:54
Проєкт відбудови від уряду: Циркуни можуть замінити на інший населений пункт
12:22
Вже цього тижня на Харківщині знову можуть оголосити примусову евакуацію
11:59
Справу блогера з Чилі, який підтримував РФ, передали до суду Харкова

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У Вільшанах шахрай продавав вигадані товари: на його горищі знайшли схованку»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 6 Червня 2023 в 14:20;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "24-річний мешканець селища Вільшани «заробив» 30 тис. грн., коли продавав неіснуючі автозапчастини.".