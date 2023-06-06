У Вільшанах шахрай продавав вигадані товари: на його горищі знайшли схованку

24-річний мешканець селища Вільшани «заробив» 30 тис. грн., коли продавав неіснуючі автозапчастини.

За даними Харківської обласної прокуратури, чоловік зареєструвався на сайті безкоштовних інтернет-оголошень. Там шахрай публікував оголошення про продаж ним автомобільних запчастин.

Проте товар був вигаданим: підозрюваний виманював гроші у клієнтів, а взамін вони не отримували нічого, додали в прокуратурі.

Під час обшуку вдома у шахрая правоохоронці виявили «схованку». На горищі чоловік зберігав корпус ручної осколкової гранати «Ф-1», підривач до ручних гранат «УЗРГМ» та майже 1000 набоїв.

Чоловіку повідомили про підозру за фактом шахрайства, вчиненого шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, та за фактом зберігання вибухових речовин та вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу (ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 263 ККУ). Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу.