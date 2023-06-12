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Гучно святкували: у Харкові п’яний чоловік погрожував сусідам гранатою

Суспільство 14:04   12.06.2023
Вікторія Яковенко
Гучно святкували: у Харкові п’яний чоловік погрожував сусідам гранатою Фото: ГУНП в Харківській області

Під час розпиття алкогольних напоїв у власному будинку 55-річному харків’янину не сподобалось гучне святкування хрестин у його сусідів за парканом.

Залагодити конфліктну ситуацію зловмисник вирішив радикальним способом, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області. Чоловік взяв корпус ручної гранати Ф-1, запал до неї та вирушив до сусідів. Вже на місці він почав скручувати елементи гранати та погрожувати її підірвати. У цей момент сусідам вдалося вихопити корпус гранати та не дати можливості привести її у бойовий стан.

Поліцейські затримали порушника. Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство) ККУ. Йому загрожує до 7 років тюрми.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу порушнику.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2023 в 14:04;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час розпиття алкогольних напоїв у власному будинку 55-річному харків’янину не сподобалось гучне святкування хрестин у його сусідів за парканом.".