Гучно святкували: у Харкові п’яний чоловік погрожував сусідам гранатою
Під час розпиття алкогольних напоїв у власному будинку 55-річному харків’янину не сподобалось гучне святкування хрестин у його сусідів за парканом.
Залагодити конфліктну ситуацію зловмисник вирішив радикальним способом, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області. Чоловік взяв корпус ручної гранати Ф-1, запал до неї та вирушив до сусідів. Вже на місці він почав скручувати елементи гранати та погрожувати її підірвати. У цей момент сусідам вдалося вихопити корпус гранати та не дати можливості привести її у бойовий стан.
Поліцейські затримали порушника. Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство) ККУ. Йому загрожує до 7 років тюрми.
Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу порушнику.
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- • Дата публікації матеріалу: 12 Червня 2023 в 14:04;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Під час розпиття алкогольних напоїв у власному будинку 55-річному харків’янину не сподобалось гучне святкування хрестин у його сусідів за парканом.".