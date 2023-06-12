Гучно святкували: у Харкові п’яний чоловік погрожував сусідам гранатою

Під час розпиття алкогольних напоїв у власному будинку 55-річному харків’янину не сподобалось гучне святкування хрестин у його сусідів за парканом.

Залагодити конфліктну ситуацію зловмисник вирішив радикальним способом, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області. Чоловік взяв корпус ручної гранати Ф-1, запал до неї та вирушив до сусідів. Вже на місці він почав скручувати елементи гранати та погрожувати її підірвати. У цей момент сусідам вдалося вихопити корпус гранати та не дати можливості привести її у бойовий стан.

Поліцейські затримали порушника. Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 4 ст. 296 (хуліганство) ККУ. Йому загрожує до 7 років тюрми.

Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу порушнику.