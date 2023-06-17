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Днем россияне из артиллерии обстреляли парк отдыха на Золочевщине (фото)

Происшествия 15:13   17.06.2023
Виктория Яковенко
Днем россияне из артиллерии обстреляли парк отдыха на Золочевщине (фото) Фото :»Заря»

Около 12:00 войска РФ нанесли удар с артиллерии по селу Одноробовка в Харьковской области.

Об этом изданию «Заря» сообщил глава Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко.

«Снаряды попали в сельской парк отдыха. Повреждены сцена, скамейки, столы и т.д. Перебита газовая сеть. Раненых нет», – отметил Виктор Коваленко.

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Фото: «Заря»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 17 июня 2023 в 15:13;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 12:00 войска РФ нанесли удар с артиллерии по селу Одноробовка в Харьковской области.".