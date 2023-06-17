Вдень росіяни з артилерії обстріляли парк відпочинку на Золочівщині (фото)
Фото: “Зоря”
Близько 12:00 війська РФ завдали удару з артилерії по селу Одноробівка на Харківщині.
Про це повідомляє видання “Зоря” з посиланням на голову Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко.
«Снаряди влучили в сільський парк відпочинку. Пошкоджені сцена, лавки, столи тощо. Перебита газова мережа. Поранених немає», – зазначив Віктор Коваленко.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Червня 2023 в 15:13;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 12:00 війська РФ завдали удару з артилерії по селу Одноробівка на Харківщині.".