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Вдень росіяни з артилерії обстріляли парк відпочинку на Золочівщині (фото)

Події 15:13   17.06.2023
Вікторія Яковенко
Вдень росіяни з артилерії обстріляли парк відпочинку на Золочівщині (фото) Фото: “Зоря”

Близько 12:00 війська РФ завдали удару з артилерії по селу Одноробівка на Харківщині.

Про це повідомляє видання “Зоря” з посиланням на голову Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко.

«Снаряди влучили в сільський парк відпочинку. Пошкоджені сцена, лавки, столи тощо. Перебита газова мережа. Поранених немає», – зазначив Віктор Коваленко.

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Фото: “Зоря”

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Червня 2023 в 15:13;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Близько 12:00 війська РФ завдали удару з артилерії по селу Одноробівка на Харківщині.".