Вдень росіяни з артилерії обстріляли парк відпочинку на Золочівщині (фото)

Близько 12:00 війська РФ завдали удару з артилерії по селу Одноробівка на Харківщині.

Про це повідомляє видання “Зоря” з посиланням на голову Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко.

«Снаряди влучили в сільський парк відпочинку. Пошкоджені сцена, лавки, столи тощо. Перебита газова мережа. Поранених немає», – зазначив Віктор Коваленко.