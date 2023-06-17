Из-за неосторожного обращения с огнем горел дом: изюмчанин получил ожоги
Фото: ГУ ГСЧС в Харьковской области
Событие произошло в городе Изюм на Харьковщине. Горела комната в частном доме на площади 30 кв.м.
Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области. Пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем.
Потушить пожар мужчина, 1972 года рождения, пытался самостоятельно. Он пострадал, с ожогами тела 4-й степени его госпитализировали.
«От ГСЧС привлечены 2 единицы техники и 10 человек личного состава», — добавили спасатели.
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- • Дата публикации материала: 17 июня 2023 в 08:15;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Событие произошло в городе Изюм на Харьковщине. Горела комната в частном доме на площади 30 кв.м.".