Из-за неосторожного обращения с огнем горел дом: изюмчанин получил ожоги

Событие произошло в городе Изюм на Харьковщине. Горела комната в частном доме на площади 30 кв.м.

Об этом сообщили в ГУ ГСЧС в Харьковской области. Пожар произошел в результате неосторожного обращения с огнем.

Потушить пожар мужчина, 1972 года рождения, пытался самостоятельно. Он пострадал, с ожогами тела 4-й степени его госпитализировали.

«От ГСЧС привлечены 2 единицы техники и 10 человек личного состава», — добавили спасатели.