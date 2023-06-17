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Через необережне поводження з вогнем горів будинок: ізюмчанин отримав опіки

Події 08:15   17.06.2023
Виктория Яковенко
Через необережне поводження з вогнем горів будинок: ізюмчанин отримав опіки Фото: ГУ ДСНС в Харківській області

Подія сталася у місті Ізюм на Харківщині. Горіла кімната в приватному будинку на площі 30 кв.м.

Про це повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області. Пожежа сталася внаслідок необережного поводження з вогнем.

Загасити пожежу чоловік, 1972 року народження, намагався самостійно. Він постраждав, з опіками тіла 4-го ступеня його шпиталізували.

«Від ДСНС залучено 2 одиниці техніки та 10 осіб особового складу», – додали рятувальники.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Червня 2023 в 08:15;

    • Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Подія сталася у місті Ізюм на Харківщині. Горіла кімната в приватному будинку на площі 30 кв.м.".