Через необережне поводження з вогнем горів будинок: ізюмчанин отримав опіки
Фото: ГУ ДСНС в Харківській області
Подія сталася у місті Ізюм на Харківщині. Горіла кімната в приватному будинку на площі 30 кв.м.
Про це повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області. Пожежа сталася внаслідок необережного поводження з вогнем.
Загасити пожежу чоловік, 1972 року народження, намагався самостійно. Він постраждав, з опіками тіла 4-го ступеня його шпиталізували.
«Від ДСНС залучено 2 одиниці техніки та 10 осіб особового складу», – додали рятувальники.
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Червня 2023 в 08:15;
Кореспондент Виктория Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Подія сталася у місті Ізюм на Харківщині. Горіла кімната в приватному будинку на площі 30 кв.м.".