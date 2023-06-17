Через необережне поводження з вогнем горів будинок: ізюмчанин отримав опіки

Подія сталася у місті Ізюм на Харківщині. Горіла кімната в приватному будинку на площі 30 кв.м.

Про це повідомили в ГУ ДСНС в Харківській області. Пожежа сталася внаслідок необережного поводження з вогнем.

Загасити пожежу чоловік, 1972 року народження, намагався самостійно. Він постраждав, з опіками тіла 4-го ступеня його шпиталізували.

«Від ДСНС залучено 2 одиниці техніки та 10 осіб особового складу», – додали рятувальники.