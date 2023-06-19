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Авиация армии РФ ударила по селу в Купянском районе Харьковщины — Генштаб

Происшествия 18:58   19.06.2023
Елена Нагорная
Авиация армии РФ ударила по селу в Купянском районе Харьковщины — Генштаб

Армия РФ в течение суток нанесла авиаудар по селу Кисловка Купянского района, а также обстреляла из минометов и артиллерии по меньшей мере 24 населенных пункта Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.

Так, на Слобожанском направлении враг обстрелял населенные пункты Гурьев Казачок, Уды, Червоная Заря, Казачья Лопань, Глубокое, Олейниково, Липцы, Терновая, Старица, Огурцово, Гатище, Волчанск, Зыбино, Охримовка, Варваровка, Нестерное, Бударки и Красный Яр.

На Купянском направлении обстрелам противника подверглись Красное Первое, Новомлинск, Двуречная, Западное, Кисловка и Берестовое.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 19 июня 2023 в 18:58;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Армия РФ в течение суток нанесла авиаудар по селу Кисловка Купянского района, а также обстреляла из минометов и артиллерии по меньшей мере 24 населенных пункта Харьковщины, сообщает Генштаб ВСУ в сводке на 18:00.".