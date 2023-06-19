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Авіація армії РФ вдарила по селу в Куп’янському районі Харківщини – Генштаб

Події 18:58   19.06.2023
Олена Нагорна
Авіація армії РФ вдарила по селу в Куп’янському районі Харківщини – Генштаб

Армія РФ протягом доби завдала авіаудару по селу Кислівка Куп’янського району, а також обстріляла з мінометів та артилерії щонайменше 24 населені пункти Харківщини, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.

Так, на Слобожанському напрямку ворог обстріляв населені пункти Гур’їв Козачок, Уди, Червона Зоря, Козача Лопань, Глибоке, Олійникове, Липці, Тернова, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Зибине, Охрімівка, Варварівка, Нестерне, Бударки та Красний Яр.

На Куп’янському напрямку обстрілів супротивника зазнали Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Кислівка та Берестове.

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Автор: Олена Нагорна
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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Червня 2023 в 18:58;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Армія РФ протягом доби завдала авіаудару по селу Кислівка Куп’янського району, а також обстріляла з мінометів та артилерії щонайменше 24 населені пункти Харківщини, повідомляє Генштаб ЗСУ у зведенні на 18:00.".