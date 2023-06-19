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Разминирование: в Дергачевской громаде будет «громко»

Общество 11:14   19.06.2023
Виктория Яковенко
Разминирование: в Дергачевской громаде будет «громко»

19 июня саперы работают в Дергачевской громаде на Харьковщине.

Возле села Питомник с 11:00 до 11:20 произойдет уничтожение боеприпасов, предупредили в ХОВА.

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Автор: Виктория Яковенко
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    • • Дата публикации материала: 19 июня 2023 в 11:14;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "19 июня саперы работают в Дергачевской громаде на Харьковщине.".