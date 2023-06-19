Разминирование: в Дергачевской громаде будет «громко»
19 июня саперы работают в Дергачевской громаде на Харьковщине.
Возле села Питомник с 11:00 до 11:20 произойдет уничтожение боеприпасов, предупредили в ХОВА.
Читайте также: Балаклейская мэрия предупредила жителей о возможных взрывах
Новости по теме:
Вы читали новость: «Разминирование: в Дергачевской громаде будет «громко»»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 19 июня 2023 в 11:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "19 июня саперы работают в Дергачевской громаде на Харьковщине.".