Розмінування: в Дергачівській громаді буде «гучно»

19 червня сапери працюють в Дергачівській громаді на Харківщині.

Біля села Питомник з 11:00 до 11:20 відбудеться знищення боєприпасів, попередили у ХОВА.

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