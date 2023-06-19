Розмінування: в Дергачівській громаді буде «гучно»
19 червня сапери працюють в Дергачівській громаді на Харківщині.
Біля села Питомник з 11:00 до 11:20 відбудеться знищення боєприпасів, попередили у ХОВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Червня 2023 в 11:14;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що " 19 червня сапери працюють в Дергачівській громаді на Харківщині.".