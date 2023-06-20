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Пес Рембо, раненый на Харьковщине, теперь работает в полиции Будапешта (видео)

Мир 14:58   20.06.2023
Оксана Якушко
Пес Рембо, раненый на Харьковщине, теперь работает в полиции Будапешта (видео)

Рембо работал армейской собакой. Он был на передовой с военными ВСУ, и во время боевых действий на Харьковщине собака получила тяжелое осколочное ранение. Но Рэмбо выжил и сейчас работает в полиции Будапешта, рассказывает Deutsche Welle.

Пес Рембо на передовой в Харьковской области получил осколочное ранение. Собаку спасла экстренная операция.

Затем его 8 месяцев лечили в Венгрии. Восстановили челюсть, ампутировали правое ухо и удалили несколько зубов. Теперь немецкую овчарку «усыновила» полиция Будапешта.

«Когда я впервые увидел его, то почувствовал жалость. Ему очень не повезло. А потом я подумал: он чудом выжил. Когда мы впервые посетили его, я увидел еще одно чудо: насколько он открыт к людям, несмотря на ранения и травмы, которые получил», – говорит Дула Деско, тренер Рембо в полиции Будапешта.

Сейчас Рембо успешно учится работать в полиции. Полицейские берут собаку с собой, когда посещают школы. Его история свидетельствует: травмы и испытания можно преодолеть.

«К сожалению, бывает, что дети насмехаются над теми, кто носит очки или брекеты, или имеет забавные уши. Словом, не такой, как все. Благодаря Рембо мы можем привлечь внимание к этим детям и показать им: он ранен, он не такой, как все, но он может делать то же, что и другие собаки», – говорит Мария Штайн из полиции Будапешта.

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Автор: Оксана Якушко
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  • Категории: Мир, Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 20 июня 2023 в 14:58;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Рембо работал армейской собакой. Он был на передовой с военными ВСУ, и во время боевых действий на Харьковщине собака получила тяжелое осколочное ранение. Но Рэмбо выжил и сейчас работает в полиции Будапешта, рассказывает Deutsche Welle.".