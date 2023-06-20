Пес Рембо, поранений на Харківщині, тепер працює у поліції Будапешту (відео)
Рембо працював армійським собакою. Він був на передовій з військовими ЗСУ, і під час бойових дій на Харківщині собака отримав важке осколкове поранення. Але Рембо вижив і зараз працює у поліції Будапешта, розповідає Deutsche Welle.
Пес Рембо отримав осколкове поранення на передовій на Харківщині. Собаку врятувала екстрена операція.
Потім його 8 місяців лікували в Угорщині. Відновили щелепу, ампутували праве вухо і видалили кілька зубів. Тепер німецьку вівчарку «всиновила» поліція Будапешта.
«Коли я вперше побачив його, то відчув жаль. Йому дуже не пощастило. А потім я подумав: він дивом вижив. Коли ми вперше відвідали його, я побачив ще одне диво: наскільки він відкритий до людей попри поранення і травми, яких зазнав», – каже Дула Деско, тренер Рембо у поліції Будапешту.
Зараз Рембо успішно вчиться «працювати» у поліції. Поліцейські беруть собаку з собою, коли відвідують школи. Його історія засвідчує: травми і випробування можна подолати.
«На жаль, буває, що діти насміхаються над тими, хто носить окуляри чи брекети, або має кумедні вуха. Словом, не такий, як усі. Завдяки Рембо ми можемо привернути увагу до цих дітей і показати їм: він поранений, він не такий, як усі, але він може робити те саме, що й інші собаки», – каже Марія Штайн з поліції Будапешту.
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Червня 2023 в 14:58;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рембо працював армійським собакою. Він був на передовій з військовими ЗСУ, і під час бойових дій на Харківщині собака отримав важке осколкове поранення. Але Рембо вижив і зараз працює у поліції Будапешта, розповідає Deutsche Welle.".