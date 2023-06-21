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Синегубов съездил в Старый Салтов: к зиме хотят отремонтировать 17 многоэтажек

Общество 14:57   21.06.2023
Виктория Яковенко
Синегубов съездил в Старый Салтов: к зиме хотят отремонтировать 17 многоэтажек Фото: ХОВА

В Харьковской области продолжается восстановление жилья, поврежденное в результате обстрелов РФ. С рабочей поездкой в Чугуевском районе побывал Олег Синегубов.

«Были в Старосалтовской громаде, наметили планы, которые мы уже сейчас реализуем по восстановлению жилья для людей. По разным абсолютно источникам финансирования – из областного бюджета, через Агентство восстановления, Министерства инфраструктуры. Наша задача – максимум восстановить жилье до нового зимнего отопительного сезона. Мы наметили еще следующие планы по восстановлению там больницы, кроме того школы», — рассказал глава ХОВА.

Также сейчас готовы проекты ремонта 17 многоэтажек в Старом Салтове. Их планируют отремонтировать к началу отопительного сезона.

«Также работаем в городе Волчанск. Здесь находится около 4 тысяч человек. Наша общая задача с местными властями оснастить укрытие, обеспечить гуманитарной помощью, при необходимости – строительными материалами для восстановления своих домов», – добавил Синегубов.

В частности, жителям Волчанска продолжают бесплатно давать стройматериалы для ремонта домов.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 21 июня 2023 в 14:57;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харьковской области продолжается восстановление жилья, поврежденное в результате обстрелов РФ. С рабочей поездкой в Чугуевском районе побывал Олег Синегубов.".