Синєгубов з’їздив у Старий Салтів: там до зими відновлять 17 багатоповерхівок
У Харківській області триває відновлення житла, яке було пошкоджене внаслідок обстрілів РФ. З робочою поїздкою в Чугуївському районі побував Олег Синєгубов.
«Були в Старосалтівській громаді, намітили плани, які ми вже наразі реалізуємо щодо відновлення житла для людей. По різних абсолютно джерелам фінансування – з обласного бюджету, через Агенцію відновлення, Міністерства інфраструктури. Наше завдання – максимум відновити житла до нового зимового опалювального сезону. Ми намітили ще наступні плани щодо відновлення там лікарні, крім того, школи», – розповів голова ХОВА.
Наразі у Старому Салтові готові проєкти ремонту 17 багатоповерхівок. Їх планують відбудувати до початку опалювального сезону.
«Також наразі працюємо у місті Вовчанськ. Тут наразі перебуває близько 4 тисяч людей. Наше спільне завдання із місцевою владою оснастити укриття, забезпечити гуманітарною допомогою, за потреби – будівельними матеріалами для відновлення своїх осель», – додав Синєгубов.
Зокрема, мешканцям Вовчанська продовжують безкоштовно давати будматеріалами для ремонту осель.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Червня 2023 в 14:57;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області триває відновлення житла, яке було пошкоджене внаслідок обстрілів РФ. З робочою поїздкою в Чугуївському районі побував Олег Синєгубов.".