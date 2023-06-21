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Синєгубов з’їздив у Старий Салтів: там до зими відновлять 17 багатоповерхівок

Суспільство 14:57   21.06.2023
Вікторія Яковенко
Синєгубов з’їздив у Старий Салтів: там до зими відновлять 17 багатоповерхівок Фото: ХОВА

У Харківській області триває відновлення житла, яке було пошкоджене внаслідок обстрілів РФ. З робочою поїздкою в Чугуївському районі побував Олег Синєгубов.

«Були в Старосалтівській громаді, намітили плани, які ми вже наразі реалізуємо щодо відновлення житла для людей. По різних абсолютно джерелам фінансування – з обласного бюджету, через Агенцію відновлення, Міністерства інфраструктури. Наше завдання – максимум відновити житла до нового зимового опалювального сезону. Ми намітили ще наступні плани щодо відновлення там лікарні, крім того, школи», – розповів голова ХОВА.

Наразі у Старому Салтові готові проєкти ремонту 17 багатоповерхівок. Їх планують відбудувати до початку опалювального сезону.

«Також наразі працюємо у місті Вовчанськ. Тут наразі перебуває близько 4 тисяч людей. Наше спільне завдання із місцевою владою оснастити укриття, забезпечити гуманітарною допомогою, за потреби – будівельними матеріалами для відновлення своїх осель», – додав Синєгубов.

Зокрема, мешканцям Вовчанська продовжують безкоштовно давати будматеріалами для ремонту осель.

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Автор: Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 21 Червня 2023 в 14:57;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області триває відновлення житла, яке було пошкоджене внаслідок обстрілів РФ. З робочою поїздкою в Чугуївському районі побував Олег Синєгубов.".