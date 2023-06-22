ISW объяснил, почему контрнаступление идет не так быстро, как ожидалось

Более медленный темп украинских контрнаступательных операций не является тем свидетельством, по которому стоит судить о широком наступательном потенциале Украины, считают в Институте изучения войны (ISW).

«Украинские силы, вероятно, успешно создают условия для будущих основных усилий, несмотря на первоначальные неудачи. Украинские официальные лица уже давно дали понять, что украинское контрнаступление будет серией постепенных и последовательных наступательных действий, и совсем недавно высказали мнение, что текущие операции не являются основным направлением планирования контрнаступления Украины», — отметили аналитики ISW.

По их мнению, целью нынешних действий ВСУ могут быть далеко не только территориальные.

«Украинские силы могут провести несколько наступательных операций на всем театре военных действий, чтобы постепенно истощить российские силы и создать условия для будущего главного удара. Потери неизбежны с обеих сторон, но тщательное оперативное планирование с украинской стороны, вероятно, направлено на то, чтобы смягчить и сбалансировать эту реальность с не менее важным наблюдением, что деградация российской военной силы является ценной целью», — пояснили в актуальной сводке Института изучения войны.

Там также обратили внимание на заявления российского военного преступника, финансиста «Вагнера» Пригожина о высоких потерях, которые несет армия РФ.

«Об успехе украинских контрнаступлений не следует судить исключительно по ежедневным изменениям в контроле над местностью, так как более широкие оперативные намерения украинских атак вдоль всей линии фронта могут быть основаны на постепенной деградации, истощении и расходовании российских возможностей в рамках подготовки к наступлению», — подытожили аналитики.