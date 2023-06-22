ISW пояснив, чому контрнаступ йде не так швидко, як очікувалося

Повільніший темп українських контрнаступальних операцій не є тим свідченням, за яким варто судити про широкий наступальний потенціал України, вважають в Інституті вивчення війни (ISW).

“Українські сили, ймовірно, успішно створюють умови для майбутніх основних зусиль, попри початкові невдачі. Українські офіційні особи вже давно дали зрозуміти, що український контрнаступ буде серією поступових та послідовних наступальних дій, і зовсім недавно висловили думку, що поточні операції не є основними напрямками планування контрнаступу України”, – зазначили аналітики ISW.

На їхню думку, метою нинішніх дій ЗСУ можуть бути далеко не лише територіальні.

“Українські сили можуть провести кілька наступальних операцій на всьому театрі військових дій, щоб поступово виснажити російські сили та створити умови для майбутнього головного удару. Втрати неминучі з обох боків, але ретельне оперативне планування з української сторони, ймовірно, спрямоване на те, щоб пом’якшити та збалансувати цю реальність із не менш важливим спостереженням, що деградація російської військової сили є цінною метою”, – пояснили в актуальному зведенні Інституту вивчення війни.

Там також звернули увагу на заяви російського військового злочинця, фінансиста “Вагнера” ​​Пригожина про високі втрати, яких зазнає армія РФ.

“Про успіх українських контрнаступів не слід судити виключно за щоденними змінами в контролі над місцевістю, оскільки ширші оперативні наміри українських атак уздовж усієї лінії фронту можуть бути засновані на поступовій деградації, виснаженні та витрачанні російських можливостей у рамках підготовки до наступу”, – підсумували аналітики.