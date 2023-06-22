Ночью Украину атаковали «Шахедами», Х-22 и «Кинжалами» — ВС ВСУ
В Воздушных силах ВСУ сообщили, что уничтожили дроны. А ракеты не достигли своих целей.
«Ночью 22 июня 2023 года российские оккупанты атаковали Украину с воздуха ракетами Х-22, Х-47 «Кинжал» и ударными дронами «Shahed-136/131», — проинформировала пресс-служба Воздушных сил ВСУ.
Ракеты запускали из бомбардировщиков Ту-22м3 с акватории Азовского моря. Оттуда летели три крылатых Х-22. МиГ-31К нанес удар тремя аэробалистическими ракетами Х-47 «Кинжал».
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«Также зафиксированы пуски четырех иранских «Шахедов» – три вражеских дрона уничтожены противовоздушной обороной. К счастью, ракеты врага не достигли своих целей на Днепропетровщине», — отметили в ВС ВСУ.
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- • Дата публикации материала: 22 июня 2023 в 10:46;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Воздушных силах ВСУ сообщили, что уничтожили дроны. А ракеты не достигли своих целей".