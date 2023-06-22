Ночью Украину атаковали «Шахедами», Х-22 и «Кинжалами» — ВС ВСУ

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что уничтожили дроны. А ракеты не достигли своих целей.

«Ночью 22 июня 2023 года российские оккупанты атаковали Украину с воздуха ракетами Х-22, Х-47 «Кинжал» и ударными дронами «Shahed-136/131», — проинформировала пресс-служба Воздушных сил ВСУ.

Ракеты запускали из бомбардировщиков Ту-22м3 с акватории Азовского моря. Оттуда летели три крылатых Х-22. МиГ-31К нанес удар тремя аэробалистическими ракетами Х-47 «Кинжал».

«Также зафиксированы пуски четырех иранских «Шахедов» – три вражеских дрона уничтожены противовоздушной обороной. К счастью, ракеты врага не достигли своих целей на Днепропетровщине», — отметили в ВС ВСУ.