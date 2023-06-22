Вночі Україну атакували “Шахедами”, Х-22 та “Кинджалами” – ПС ЗСУ

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що знищили дрони. А ракети не досягли своєї цілі.

“Вночі 22 червня 2023 року російські окупанти атакували Україну з повітря ракетами Х-22, Х-47 “Кинджал” та ударними дронами “Shahed-136/131”, – поінформувала пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Ракети запускали з бомбардувальників Ту-22м3 з акваторії Азовського моря. Звідти летіли три крилаті Х-22. МіГ-31К завдав удару трьома аеробалістичними ракетами Х-47 “Кинджал”.

“Також зафіксовано пуски чотирьох іранських “Шахедів” – три ворожі дрони знищені протиповітряною обороною. На щастя, ракети ворога не досягли своїх цілей на Дніпропетровщині”, – зазначили в ЗС ЗСУ.