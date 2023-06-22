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Вночі Україну атакували “Шахедами”, Х-22 та “Кинджалами” – ПС ЗСУ

Події 10:46   22.06.2023
Оксана Горун
Вночі Україну атакували “Шахедами”, Х-22 та “Кинджалами” – ПС ЗСУ

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що знищили дрони. А ракети не досягли своєї цілі. 

“Вночі 22 червня 2023 року російські окупанти атакували Україну з повітря ракетами Х-22, Х-47 “Кинджал” та ударними дронами “Shahed-136/131”, – поінформувала пресслужба Повітряних сил ЗСУ.

Ракети запускали з бомбардувальників Ту-22м3 з акваторії Азовського моря. Звідти летіли три крилаті Х-22. МіГ-31К завдав удару трьома аеробалістичними ракетами Х-47 “Кинджал”.

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“Також зафіксовано пуски чотирьох іранських “Шахедів” – три ворожі дрони знищені протиповітряною обороною. На щастя, ракети ворога не досягли своїх цілей на Дніпропетровщині”, – зазначили в ЗС ЗСУ.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Події, Україна; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 22 Червня 2023 в 10:46;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що знищили дрони. А ракети не досягли своєї цілі".