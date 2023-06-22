Терехов в Лондоне показал миру последствия российской агрессии в Харькове
Мэр Харькова Игорь Терехов на международной конференции «Ukraine Recovery Conferencе» в Лондоне обсуждал опыт послевоенного восстановления других стран.
«Возможность продемонстрировать сразу всему миру последствия российской агрессии в Харькове бывает не так часто. На конференции «Ukraine Recovery Conferencе» рассказал, как второй по величине город в Украине, город зеленых парков и скверов, студенческая, промышленная, научная и IT-столица, которую неустанно продолжает уничтожать враг, нерушимо стоит на своем фронте всем напастям наперекор», — сообщил Терехов.
Он добавил, что руководство Харькова имеет план, как сделать город еще лучше.
«А потом вместе с участниками конференции мы обдумывали опыт послевоенного восстановления других стран, дискутировали об Украине будущего и предлагали варианты, с чего начать как возвращение к нормальной жизни, так и восстановление пострадавших от войны регионов и городов. Несмотря на все вызовы и угрозы настоящего», — отметил Терехов.
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- • Дата публикации материала: 22 июня 2023 в 18:07;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов на международной конференции «Ukraine Recovery Conferencе» в Лондоне обсуждал опыт послевоенного восстановления других стран.".